FRANKFURT (Dow Jones)--Der Biotechkonzern Immatics und die britische Glaxosmithkline (GSK) kooperieren bei der Entwicklung neuer adoptiver Zelltherapien zur Behandlung verschiedener Krebserkrankungen. Man werde zusammen an der Entdeckung, Forschung und Entwicklung von T-Zellrezeptor-Therapeutika der nächsten Generation arbeiten, teilte die Immatics Biotechnologie GmbH mit. Nach der Vereinbarung erhält Immatics für die zwei ersten Programme eine Vorauszahlung von 45 Millionen Euro (an die 50 Millionen US-Dollar) und habe das Anrecht auf mehr als 550 Millionen Dollar an Meilensteinzahlungen sowie zusätzliche Lizenzgebühren auf erzielte Umsätze.

Immatics, die Firmensitze in Tübingen, München und Houston hat, trägt den weiteren Angaben zufolge die Verantwortung für die Entwicklung und Validierung der TCR-Therapeutika bis zur Auswahl eines passenden Produktkandidaten für die klinische Phase. GSK werde daraufhin die Verantwortung für die weitere weltweite Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der TCR-basierten Therapien tragen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2020 05:34 ET (10:34 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.