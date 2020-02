Hannover (www.anleihencheck.de) - Für die Spreadlandschaft belgischer EUR-Benchmarks zeichnet sich keineswegs ein überaus heterogenes Bild, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Im Vergleich zu deutschen Pfandbriefen seien insbesondere für die mittleren bis langen Laufzeitsegmente zuletzt spürbare Einengungen der Spreaddifferenzen zu beobachten gewesen. Grundsätzlich würden die Analysten der NORD/LB für die Spreadentwicklungen bei ihrer Einschätzung bleiben, dass bis zum Jahresende 2020 Belgian Pandbrieven (wie beispielsweise auch deutsche Pfandbriefe) Einengungen in der Größenordnung von hohen einstelligen bzw. niedrigen zweistelligen Basispunktbeträgen zu beobachten sein sollten. Diese Prognose beinhaltet unsere technischen Erwartungen für den Covered Bond-Markt und geht bisher nicht von sentimentgetriebenen Spreadbewegungen bei belgischen Covered Bonds- zum Beispiel im Zuge einer globalen Verschärfung der "Corona-Krise" - aus, so die Analysten der NORD/LB. ...

