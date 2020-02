Zwei Behörden müssen der Übernahme des US-Halbleiterunternehmens Cypress durch Infineon noch zustimmen, damit sie vollzogen werden kann. Man befinde sich in intensivem Gespräch mit CFIUS in den USA und SAMR in China, sagte Infineon-CEO Reinhard Ploss auf der Hauptversammlung in München. Ploss bekräftigte kürzliche Aussagen, wonach ein Abschluss der Transaktion bis spätestens Anfang des nächsten Quartals zu erwarten sei.

February 20, 2020

