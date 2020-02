In der gegenwärtigen EU-Finanzperiode sind 40 Prozent des EU-Gesamtbudgets in die Landwirtschaft geflossen. So viel soll es im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 aber nicht mehr werden. Der Betrag soll von zuletzt jährlich rund 60 Mrd. Euro auf rund 48 Mrd. Euro abschmelzen, geht es nach dem aktuellen Vorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel. Bei Österreichs Bauern herrscht Sorge.Der ...

