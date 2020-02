Die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie in China hat bei Europas Anlegern am Donnerstag die Stimmung getrübt. Auch gemischt aufgenommene Firmenergebnisse verhinderten neue Rekorde. Der Dax lag am Vormittag kaum verändert bei 13.768 Punkten, der EuroStoxx50 gab 0,3 Prozent nach auf 3855 Zähler.

