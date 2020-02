BERLIN (Dow Jones)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich angesichts des Anschlags in Hanau entsetzt gezeigt. "Meine tiefe Trauer und Anteilnahme gelten den Opfern und ihren Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich baldige Genesung", erklärte Steinmeier laut einer Mitteilung des Bundespräsidialamts. Er stehe an der Seite aller Menschen, die durch rassistischen Hass bedroht werden. "Sie sind nicht allein", so Steinmeier.

"Ich bin überzeugt: Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland verurteilt diese Tat und jede Form von Rassismus, Hass und Gewalt", erklärte der Bundespräsident. "Wir werden nicht nachlassen, für das friedliche Miteinander in unserem Land einzustehen."

Bei der Bluttat sind am Mittwochabend nach Polizeiangaben zehn Menschen sowie der Täter getötet worden. Die Ermittler gehen bei dem Täter von einem rassistischen Motiv aus.

