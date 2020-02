Guten Tag,Karnevalsstimmung an der Börse sieht anders aus. Die bekannten Themen, insbesondere die anhaltenden Verunsicherungen zum Thema Coronavirus, lasten auf dem Parkett.Vorbeugend einer weiteren Verlangsamung der Wirtschaft hat Peking schon mal die Zinsen weiter gesenkt. Sie senkte heute den einjährigen Referenz-Zinssatz Loan Prime Rate (LPR) auf 4,05% von 4,15% im Vormonat und den fünfjährigen auf 4,75% von 4,8%. Das Ziel ist es natürlich, die Kreditvergabe an Unternehmen anzuheizen, obwohl die Regierung noch immer davon ausgeht, dass die tatsächlichen Bremseffekte sich im Rahmen halten werden. Das mag so sein, aber die Märkte sind da vorsichtiger.Vorsichtig werden wir allerdings bei den neuen Hype-Themen Wasserstoff und Weltraumreisen. Ein Blick auf die bekannten Charts von BALLARD POWER, NEL, ITM oder POWERCELL lassen erahnen, was hier ansteht. Selbiges gilt für wahre Aktienraketen wie VIRGIN GALACTIC, dem Weltraumreiseunternehmen des Milliardärs Richard Branson. Ungeachtet der Kursentwicklungen, welche wir derzeit für maßlos übertrieben halten, stellen wir uns wie folgt auf:

Den vollständigen Artikel lesen ...