Mountain Alliance AG: Teilexit im Rahmen des Einstiegs von capiton als neuer Lead-Investor bei AlphaPetDGAP-News: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Verkauf/Private Equity Mountain Alliance AG: Teilexit im Rahmen des Einstiegs von capiton als neuer Lead-Investor bei AlphaPet20.02.2020 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Mountain Alliance AG: Teilexit im Rahmen des Einstiegs von capiton als neuer Lead-Investor bei AlphaPetMünchen, 20. Februar 2020 - Die Mountain Alliance AG ( MA, ISIN DE000A12UK08) hat mit dem Verkauf eines Teils ihrer Beteiligung an der AlphaPet Ventures GmbH einen Teilexit realisiert.Die Veräußerung erfolgt als Komponente des Einstiegs des Private-Equity-Investors capiton als neuer Lead-Investor bei der AlphaPet Ventures GmbH. Der Einstieg wurde von capiton als Kombination aus Kapitalerhöhung und Anteilskauf strukturiert. Mit den Finanzmitteln aus der Kapitalerhöhung finanziert capiton bei AlphaPet primär die Akquisition der Healthfood24 GmbH mit der Marke "Wolfsblut". Das Closing der Transaktion ist nunmehr erfolgt.Mit knapp 2 % der Anteile bleibt die Mountain Alliance AG weiterhin an der AlphaPet Ventures GmbH beteiligt. Dies ermöglicht eine Partizipation an Wachstumschancen, die sich aus der durch die Akquisition erfolgenden Stärkung der Marktposition von AlphaPet ergeben. Der Zufluss des Kaufpreises in niedriger siebenstelliger Höhe wird im März 2020 erwartet.Über die Mountain Alliance AG: Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor widmet sich die Gesellschaft der Zukunftsbranche, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt: dem Digitalgeschäft. Die Mountain Alliance AG hält Unternehmensbeteiligungen in vier Segmenten: Technology, Digital Business Services, Digital Retail und Meta-Platforms & Media. Die MA ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets.Kontakt: Mountain Alliance AG Manfred Danner Vorstand Bavariaring 17 80336 München phone: +49 89 2314141 00 fax: +49 89 2314141 11 e-mail: danner@mountain-alliance.de www.mountain-alliance.deCROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Investor Relations Bahnhofstr. 98 82166 Gräfelfing/München phone: +49 89 1250903-30 e-mail: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de20.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Mountain Alliance AG Bavariaring 17 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 231 41 41 00 Fax: +49 89 231 41 41 11 E-Mail: wonneberger@mountain-alliance.de Internet: www.mountain-alliance.de ISIN: DE000A12UK08 WKN: A12UK0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 977719Ende der Mitteilung DGAP News-Service977719 20.02.2020