Frankfurt (www.fondscheck.de) - "Aus dem anhaltenden Zinswinter entsteht ein Dividendenfrühling", ist Thomas Meier, Fondsmanager des MainFirst Global Dividend Stars (ISIN LU1238901240/ WKN A14VLR) bei MainFirst Asset Management, überzeugt.Denn das strukturelle Niedrigzinsumfeld führe zu einer Verschiebung in der Vermögensallokation hin zu Aktien- beziehungsweise Dividendenwerten. Nach einem deutlich besser als prognostizierten Aktienjahr 2019, trotz zahlreicher Störfeuer wie dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, den Brexitwehen oder der Regierungskrise in Italien, seien auch die Aussichten für 2020 gut. Daran würden selbst etwaige kurzfristige Marktentwicklungen nichts ändern. "Die Nachfrage nach Aktien wird weiterhin steigen", folgere Meier. "Im Kontext des Vermögensaufbaus führt an dieser Anlageklasse kein Weg vorbei, zumal Federal Reserve und Europäische Zentralbank auf absehbare Zeit an ihrem geldpolitischen Kurs festhalten werden." Insgesamt sei zu erwarten, dass dank positiver Geschäftsentwicklungen sowohl die Investitionsbereitschaft der Unternehmen als auch ihre Gewinneinschätzungen weiter ansteigen dürften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...