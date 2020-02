Amazon füllt angesichts der Coronavirus-Epidemie die Lager. Der Onlinehändler will offenbar Lieferengpässen vorbeugen und soll sogar preisliche Zugeständnisse an Lieferanten gemacht haben. Die Coronavirus-Epidemie hat hierzulande noch keine spürbaren Auswirkungen auf die Verfügbarkeit chinesischer Waren. Damit das aber auch so bleibt, soll Amazon laut Business Insider damit begonnen haben, Waren gezielt einzulagern und in größeren Mengen als sonst von den Lieferanten zu bestellen. Laut E-Mails, auf die sich das Medium bezieht, habe Amazon größere Bestellungen bei Lieferanten ...

