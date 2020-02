Crowdinvestments bieten schon ab kleinen Beträgen Zugang zu Immobilien. Ganz neu ist ein Angebot von Bergfürst, mit dem Anleger in die Umwidmung eines denkmalgeschützten Gebäudes zu einer modernen Wohnanlage mitten in Koblenz investieren.Im dritten Quartal dieses Jahres sollen die Baufirmen anrücken: Dann fällt der Startschuss für den Umbau der ehemaligen Oberpostdirektion in der Altstadt von Koblenz. Ortskundigen dürfte der markante Carré-Bau bereits bekannt sein: Das heute denkmalgeschützte Gebäude wurde bereits 1881 errichtet. Zwischenzeitlich nutzte die Telekom das Objekt als Büro. Nun sollen hier 48 Wohneinheiten entstehen, die dann einzeln verkauft werden. Die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant.

