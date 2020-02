München (ots) - Sondersendung aus dem ARD-Hauptstadtstudio zum Ergebnis der Wahl am Sonntag, dem 23. Februar 2020, um 19:20 Uhr im ErstenWer regiert in Hamburg? Und welche bundespolitischen Signale sendetdas Ergebnis der Bürgerschaftswahl in einer Zeit, in der das Dramader Thüringer Ministerpräsidentenwahl die politische Diskussiondurcheinandergewirbelt hat? Wird der Druck auf die ins Schlingerngeratene CDU nach dem von ihr befürchteten historischen Tiefstandnoch größer, die Nachfolge von Kramp-Karrenbauer und vielleicht auchvon Merkel schneller zu regeln? Wie sehr könnten sich die neuenSPD-Parteichefs wirklich freuen, sollten die Sozialdemokraten mitAbstand stärkste Partei werden? Der pragmatische Kurs der HamburgerSPD steht in scharfem Kontrast zur erhofften Linkswende der neuenParteiführung. Welche Konsequenzen hätte ein Absturz der FDP fürParteichef Lindner? Könnte Hamburg das erste Landesparlament sein,das den Erfolgskurs der AfD stoppt? Und was bedeutet es für dieGrünen, wenn die bisherigen Umfrage-Gewinne zuletzt eingebrochensind, während die Linke stabil, aber ohne Einfluss bleiben dürfte?Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen imARD-Hauptstadtstudio, diskutiert dazu mit den Generalsekretär/innenund Bundesgeschäftsführer/innen der in Fraktionsstärke im Bundestagvertretenen Parteien. Sie begrüßt zur "Berliner Runde":- Paul Ziemiak, Generalsekretär der CDU- Markus Blume, Generalsekretär der CSU- Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD- Dr. Bernd Baumann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer derAfD-Bundestagsfraktion- Linda Teuteberg, Generalsekretärin der FDP- Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer von DIE LINKE- Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENDas Erste strahlt die "Berliner Runde" am Sonntag, dem 23. Februar2019, um 19:20 Uhr aus. Die Sondersendung ist eine Produktion desARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 fürgehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer liveuntertitelt.Redaktion: Thomas Kreutzmann Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4525749