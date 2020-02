Fura Gems (CSE: FURA; FRA: A2DP3J) will in die exklusive Liga der Produzenten von farbigen Edelsteinen aufsteigen. Bislang ist dieser Markt, anders als der Markt für Diamanten, überwiegend nicht organisiert. In einem Videointerview mit Proactive Investors erläutert Dev Shetty, President und CEO von Fura, die aktuelle Entwicklung. Mit drei Projekten in den drei Ländern Kolumbien, Mosambik und (später) Australien will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...