Nach dem Jahr mit Milliardeninvestitionen dürfte es für Fresenius 2020 endlich wieder bergauf gehen. Der Gesundheitskonzern erwartet für das laufende Jahr ein Plus bei Umsatz und Gewinn. Die Aktionäre sollen mehr Dividende bekommen. Wie es dem Unternehmen geht, was die Aktie macht, was Anleger wissen sollten. Von Annika Kintscher

