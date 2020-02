Die französische Schneider Electric hat 2019 dank einer guten Entwicklung in all ihren Sparten ein Gewinnwachstum erzielt und erhöht ihre Jahresdividende.Beim Umsatz erreichten die Franzosen ein organisches Wachstum von 4,2 Prozent. Mit Blick auf das laufende Jahr sieht Schneider Electric, die derzeit die Stuttgarter RIB Software übernehmen will, ein organisches Wachstum zwischen 1 und 3 Prozent. Die negativen Auswirkungen des Coronavirus auf den Umsatz im ersten Quartal schätzt der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...