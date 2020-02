Rebrand von Marktforschung-Portal.de zu Bonexo.com abgeschlossen.



Das Portal Marktforschung-Portal.de ist nach 7 Jahren bereit für eine Auffrischung. Als einer der größten Vermittler von Probanden an Marktforschungsinstitute im deutschsprachigen Raum wollen wir uns jetzt an neue Themenfelder Wagen. Wir haben ein neues, frisches Design und einen neuen Namen: Bonexo.com.



Wir möchten Verbrauchern mehr über das Sparen im Internet erzählen und international wachsen. Wir planen alle unsere Nebenjobartikel zu kategorisieren und zu sortieren (Geld verdienen online ( https://bonexo.com/de-de/geld-verdienen/online/ratgeber/) oder schnell ( https://bonexo.com/de-de/geld-verdienen/online/schnell/), Nebenjobs, usw.). Daraus soll ein Nebenjob-Finder entstehen, der Meschen mit einem Wunsch nach Nebenjob helfen soll, sich zu orientieren. Weiteres Potenzial sehen wir in angrenzenden Themen wie Sparen oder Schnäppchensuche. Somit runden wir das Angebot an Zusatzverdiensten durch Online-Nebenjobs mit weiteren Sparmöglichkeiten ab, ganz nach dem Motto: Mehr Brutto vom Netto!



Ein kostenloses Girokonto, Cashback und Gratisproben können monatlich ein große Summe einsparen. Es wir eine große Übersicht an kostenlosen Simkarten, Verbrauchergütern und Unterhaltungsmöglichketen entstehen.



In Zeiten steigender Zinsen und sinkender Renten wollen wir Finanzratgeber veröffentlichen, die sich ganz dem Thema ETFs (engl.: "Exchange Traded Fund") wenden. Damit hat der Verbraucher ein Instrument in der Hand für die Zukunft vorzusorgen.



Bonexo.com entstand aus Marktforschung-Portal.de und ist einer der größten Vermittler von Probanden an Marktforschungsinstitute im deutschsprachigen Raum.



