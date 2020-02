NEU DELHI (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Indiens Premierminister Narendra Modi haben sich für den Abschluss eines umfassenden Handelsabkommens ausgesprochen. Die Unterhändler hätten gute Fortschritte gemacht, um ein faires und auf Gegenseitigkeit beruhendes Abkommen auf den Weg zu bringen, sagte Trump am Dienstag nach einem Treffen mit Modi in der Hauptstadt Neu Delhi. "Ich bin zuversichtlich, dass wir ein Abkommen abschließen können", sagte Trump vor Journalisten. Modi, der etwas zurückhaltender klang, erklärte: "Wir haben uns geeinigt, Verhandlungen für ein größeres Abkommen zu beginnen."



Das aufstrebende Schwellenland Indien mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern biete "unglaubliches Potenzial", hatte Trump bereits am Montag gesagt. Ursprünglich hatten beide Seiten gehofft, schon anlässlich Trumps zweitägigen Staatsbesuchs in Indien zumindest ein begrenztes Handelsabkommen abschließen zu können. Bislang schienen die Verhandlungen jedoch festgefahren. Modis Regierung hält an Handelsbarrieren fest und setzte zuletzt auf eine Erhöhung von Zöllen.



2018 betrug das bilaterale Handelsvolumen der USA mit Indien nur rund 140 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Das entspricht etwa einem Zehntel der Waren und Dienstleistungen, die die USA mit der EU austauschen. Doch Indien ist ein Wachstumsmarkt: Die jährliche Wirtschaftsleistung liegt der Weltbank zufolge bislang pro Kopf bei nur 2000 US-Dollar, in den USA sind es 63 000 US-Dollar.



Bis vergangenen März hatte Washington Neu-Delhi noch Vorzugsbedingungen für bestimmte Einfuhren in die USA gewährt, diese dann aber wegen Indiens Festhalten an Handelsbarrieren in vielen Sektoren gestrichen./jbz/DP/men