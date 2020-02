Jeder vierte Bundesbürger kann sich vorstellen, sein Geld einem Robo Advisor anzuvertrauen. 26% der Deutschen sehen es als "wahrscheinlich" oder "sehr wahrscheinlich" an, diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. In der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen und bei Personen mit hohem Einkommen ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...