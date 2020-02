FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Grand City Properties von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 23,50 auf 27,50 Euro angehoben. Den 15-prozentigen Abschlag auf den Substanzwert habe er nun herausgerechnet anlässlich der besseren Vorhersagbarkeit der Fusion zwischen Aroundtown und TLG, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Aroundtown ist indirekt deutlich an Grand City beteiligt. Bei den Gesamterträgen für die Aktionäre sieht Scheufler noch deutlich Luft nach oben. Grand City zählt für ihn neben Vonovia und Instone zu den "Top Picks" unter den europäischen Immobilienwerten./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 11:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / / GMT



ISIN: LU0775917882

