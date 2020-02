Mainz (ots) - Woche 8/20Do., 20.2.Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:15.00 heute spezial (HD/UT)15.10 Bares für Rares (VPS 15.05)16.05 heute spezial (HD/UT)(Weiterer Ablauf ab 16.10 Uhr wie vorgesehen."heute - in Europa" entfällt.)______________________19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)Tödliche Schüsse in Hanau - Verdacht auf rechten TerrorModeration: Matthias Fornoff 19.40 Notruf Hafenkante (VPS 19.25)20.30 Der Bergdoktor (HD/UT)Preis des LebensWinterspecial Dr. Martin Gruber Hans SiglHans Gruber Heiko RuprechtLisbeth Gruber Monika BaumgartnerHermine Stubben Nadeshda BrennickeHeiko Stubben Stephan KampwirthNina Harting Sina TkotschLilli Gruber Ronja ForcherTom Ostermaier Frederik GötzDr. Alexander Kahnweiler Mark KellerDr. Vera Fendrich Rebecca ImmanuelKrankenschwester Isabell Sternund andere Schnitt: Claudia FröhlichMusik: Tobias Hang, Sebastian Peter BenderKamera: Heinz Wehsling, Olaf KleinBuch: Rainer Ruppert, Tim Krause, Philipp RothRegie: Florian KernGemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF(Erstsendung 3.1.2019)Österreich/Deutschland 2019_____________________ zu Do., 20.2.21.55 heute journal (VPS 22.45)22.35 maybrit illner spezial (HD/UT)Der Polit-Talk im ZDF 23.25 Markus Lanz (VPS 23.15)0.40 heute+ (VPS 0.30)0.55 Berlinale 2020: Die Eröffnung (VPS 0.45)1.55 Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung (VPS 20.15)4.25 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.00)5.10- hallo deutschland (VPS 4.55)5.30 (Die Wiederholungen "Blutige Anfänger", "Notruf Hafenkante","SOKO Stuttgart", "Leute heute" sowie "Deutschland von oben"entfallen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4525779