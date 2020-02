Wien (www.fondscheck.de) - Die Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) HANSAINVEST bekommt per 1. April 2020 mit Andreas Hausladen einen neuen zusätzlichen Geschäftsführer, so die Experten von "FONDS professionell".Der 52-jährige übernehme mit diesem Datum die Verantwortung für das Financial-Assets-Geschäft. Hausladen verfüge über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung im Kapitalmarkt sowie im Wertpapier- und Fondsgeschäft. Bereits seit 2018 habe er für die Bereiche Sales, Relationship Management und Business Development Financial-Assets der HANSAINVEST verantwortlich gezeichnet und sei auch schon zuvor langjährig in ähnlicher Funktion im Service-KVG-Geschäft tätig gewesen. Über diese Personalie würden die Hamburger per Aussendung informieren. (News vom 19.02.2020) (20.02.2020/fc/n/p) ...

