In Jena starten jetzt die ersten drei rein vollelektrisch angetriebenen Stadtbusse in den Linienverkehr. Es handelt sich um drei eCitaro der Daimler-Tochter EvoBus, die auf der Linie 15 vom Westbahnhof ins Rautal unterwegs sind. Der Jenaer Nahverkehr hatte die Fahrzeuge Anfang 2019 bestellt. Am Donnerstag gab es eine offizielle Jungfernfahrt, ab Freitag sollen die Elektrobusse den Linienbetrieb aufnehmen. ...

