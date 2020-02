Von Alexander Osipovich

NEW YORK (Dow Jones)--Goldman Sachs und JP Morgan unterstützen die Gründung einer neuer Börse, die im Sommer an den Start gehen soll und den Platzhirschen New York Stock Exchange und Nasdaq mit niedrigeren Gebühren den Kampf ansagen will. Die beiden US-Banken haben gemeinsam mit dem Hochfrequenzhändler Jane Street Capital eine neue Finanzierungsrunde für die Member Exchange, oder kurz MEMX, angeführt, wie das Startup mitteilte.

Die neue Börse, deren Gründung im Januar angekündigt wurde, hat bereits die Unterstützung von neun anderen Schwergewichten, darunter Banken, Privatkundenbroker und auf elektronischen Handel spezialisierten Häusern. Ihre Unterstützer hoffen darauf, dass die MEMX mit ihren niedrigen Gebühren die etablierten Börsenbetreiber dazu zwingt, ihre eigenen Gebühren niedrig zu halten. Insbesondere gelte dies für Marktdaten-Feeds, die für ihr Geschäft wesentlich sind.

Etwa 60 Prozent des US-Aktienhandelsvolumens läuft über Börsen, die von drei Unternehmen betrieben werden: der NYSE, die im Besitz von Intercontinental Exchange Inc ist, der Nasdaq und der Cboe Global Markets, der nach Marktanteil drittgrößten Börsengruppe des Landes.

Die Riesen im elektronischen Handel, Virtu Financial Inc. und Citadel Securities, die zusammen etwa 40 Prozent der Aktien handeln, gehören beide zum Gründungskonsortium von MEMX. Es wird erwartet, dass sie MEMX durch das Stellen von Kursen und die Ausführung von Geschäften an der neuen Börse unterstützen werden.

Zu den anderen Investoren gehören die Bank of America, Charles Schwab, E*Trade, Fidelity Investments, Morgan Stanley, TD Ameritrade und UBS.

