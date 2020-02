Egelsbach (ots) - Die Tage werden wieder heller und mit jedem Sonnenstrahl, der durchs Fenster scheint, steigt das Bedürfnis, auch die eigenen vier Wände in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Zum Wohlfühlen gehört er einfach dazu: der alljährliche Frühjahrsputz. Aber er soll schnell und unkompliziert von der Hand gehen. Wer will schon mühsam zweimal putzen, wenn es bereits beim ersten Mal kompromisslos sauber sein kann! Die Kultmarke Dr. Beckmann sorgt seit über 40 Jahren mit ihren Spezialreinigern für hygienische Sauberkeit von Teppich, Heizkörper, Kühlschrank & Co.. Und gute Pflege ist die beste Voraussetzung für langen Werterhalt.Im Handumdrehen wie neu: Innerhalb von nur drei Minuten eliminiert die Dr. Beckmann Teppich Flecken-Bürste (650 ml / UVP 3,99 Euro) selbst hartnäckige Flecken wie Kaffee, Rotwein, Fett oder Straßenschmutz. Dabei ist die leistungsfähige Formel mit Aktiv-Sauerstoff so sanft zu Farbe und Gewebe, dass sie sich sogar für Wolle eignet. Nicht nur optisch profitiert der Teppich. Spezielle Wirkstoffe neutralisieren auch unangenehme Gerüche und hinterlassen einen frühlingsfrischen Duft.Multitalent für drinnen und draußen: Ob Badewanne, Küchenarmaturen, Heizkörper, Grill oder Balkonstühle - der Dr. Beckmann Putzstein (400 g / UVP 4,99 Euro) reinigt, poliert und schützt Oberflächen in nur einem Arbeitsgang. Sein Geheimnis: leistungsstarke, feine Polierkörper natürlichen Ursprungs. Denn Mikroplastik kommt ihm nicht in die Dose. Oben drauf gibt es einen praktischen 2-Phasen-Schwamm mit grobporiger Seite fürs Reinigen und feiner Seite fürs Nachwischen.Appetitliche Aussichten: Wo Lebensmittel aufbewahrt werden, ist hygienische Sauberkeit unverzichtbar. Der Dr. Beckmann Kühlschrank-Hygiene-Reiniger (250 ml / UVP 2,99 Euro) mit Bio-Alkohol reinigt Kühlschrank, Gefriertruhe, Mikrowelle und Arbeitsflächen ruckzuck lebensmittelsauber, entfernt leichte Vereisungen und neutralisiert schlechte Gerüche. Einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen, abwischen - fertig!Magisches Mittel für eine saubere Küche: Egal ob Sterne- oder Hobbykoch - es ist unvermeidbar, dass sich auf Dunstabzugshaube und Oberflächen sukzessive eine klebrige Schicht aus Fett und Staub bildet, die sich mit klarem Wasser nicht mehr problemlos entfernen lässt. Der Dr. Beckmann Gallseife Küchen- & Fettreiniger (500 ml / UVP 3,95 Euro) nutzt die Kraft natürlicher Gallseife, um Fette mühelos und schnell wasserlöslich zu machen und selbst hartnäckige Küchenverschmutzungen wie von Zauberhand zu entfernen.Über Dr. BeckmannWerterhalt ist die nachhaltigste Pflege - diesem Credo folgt die Marke Dr. Beckmann seit Jahrzehnten mit hochwirksamen Spezialprodukten zur Fleckentfernung, Wäschepflege und Haushaltsreinigung. Hinter der Marke steht das mittelständische und inhabergeführte Markenartikel-Unternehmen delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG. Neben der umsatzstärksten Marke Dr. Beckmann zählen auch die Marken Bullrich, Blistex und Bi-Oil zum Unternehmen.Pressekontakt:Sabina MayPressearbeitTel.: +49 (0)6103 4045 355Fax: +49 (0)6103 4045 4355E-mail: smay@delta-pronatura.deWebsite: www.dr-beckmann.comFacebook: www.facebook.com/Dr.BeckmannDEOriginal-Content von: delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114080/4525838