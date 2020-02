Unter den US-Brokern herrscht seit Jahren harter Konkurrenzkampf. Größe ist in diesem Umfeld Trumpf, weshalb in der Branche das Übernahmefieber grassiert. Nach der geplanten Übernahme von TD Ameritrade durch den Konkurrenten Charles Schwab bahnt sich nun der nächste Milliardendeal an. Wie die beiden Unternehmen am Donnerstag vor US-Handelsstart mitteilten, will Morgan Stanley den Retail-Broker E-Trade übernehmen. Die US-Investmentbank bietet demnach 58,74 Dollar in eigenen Aktien pro E-Trade-Anteilsschein. ...

