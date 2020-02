Politik Friedrich Merz tritt zurück Erst kürzlich kündigte der CDU-Politiker Friedrich Merz seinen Rückzug als Aufsichtsratvorsitzender von Blackrock in Deutschland an. Jetzt tritt er überraschend von einem anderen Posten zurück. weiterlesen Panorama Abzocke - Rundfunkbeitrag soll schon bald steigen Der Rundfunkbeitrag, der auch als GEZ bekannt ist, sorgt in deutschen Haushalten für großen Unmut. Jetzt könnte es sogar noch dicker kommen. Der Beitrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...