Zahlen zum Geschäftsjahr 2019: Highlight-Gruppe mit ErgebnissprungDGAP-Ad-hoc: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Zahlen zum Geschäftsjahr 2019: Highlight-Gruppe mit Ergebnissprung20.02.2020 / 16:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Zahlen zum Geschäftsjahr 2019: Highlight-Gruppe mit ErgebnissprungDie Highlight Communications AG (ISIN: CH 000 653 9198) hat das Geschäftsjahr 2019 erfolgreich abgeschlossen und die Prognose für das Konzernperiodenergebnis der Anteilseigner von 20 bis 22 Mio. CHF deutlich übertroffen. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung konnte das Konzernperiodenergebnis der Anteilseigner auf 25,2 Mio. CHF (Vorjahr 18,4 Mio. CHF) gesteigert werden. Zur guten Geschäftsentwicklung haben sowohl das Filmsegment als auch das Segment Sport- und Event-Marketing beigetragen.Nach vorläufigen Zahlen gemäss IFRS weist die Highlight Communications AG einen Konzernumsatz von 486,8 Mio. CHF (Vorjahr 531,6 Mio. CHF) aus. Aufgrund von Sondereffekten, einer Umsatz-Umgliederung von rund 22 Mio. CHF in «sonstige betriebliche Erlöse» und Währungseffekte im Umfang von rund 17 Mio. CHF, wurde die Umsatzprognose von 520-540 Mio. CHF unterschritten.Der vollständige, geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wird am 31. März 2020 veröffentlicht und steht ab diesem Datum im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.Weitere Informationen:HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91 Email: ir@hlcom.ch20.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Communications AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Telefon: +41 61 816 96 96 Fax: +41 61 816 67 67 E-Mail: ir@hlcom.ch Internet: www.hlcom.ch ISIN: CH0006539198 WKN: 920299 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 980061Ende der Mitteilung DGAP News-Service980061 20.02.2020 CET/CEST