DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach seinem angekündigten Rückzug als Aufsichtsratsvorsitzender des US-Finanzkonzerns Blackrock in Deutschland endet bei Friedrich Merz ein weiteres Unternehmensmandat. Die Verpflichtung von Merz im Verwaltungsrat der schweizerischen Stadler Rail AG laufe im April turnusgemäß nach fünf Jahren aus, bestätigte ein Sprecher des Ex-Unionsfraktionschefs am Donnerstag.



"Wer kandidiert, entscheidet der Verwaltungsrat nächste Woche", sagte er auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Merz' Aufsichts- und Verwaltungsratsmandate beim Papierhersteller Wepa, dem Flughafen Köln/Bonn und der Bank HSBC Trinkaus & Burkhardt liefen weiter. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" berichtet.



Merz wird neben NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Gesundheitsminister Jens Spahn und dem Außenpolitiker Norbert Röttgen als Anwärter für den CDU-Parteivorsitz oder die Kanzlerkandidatur gehandelt./DP/zb

