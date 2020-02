Wien (www.fondscheck.de) - FONDS professionell ONLINE präsentiert in seiner aktuellen Dachfonds-Studie wieder jene Produkte, auf die österreichische Dachfondsmanager bevorzugt setzen - und zeigt, wie sich deren Volumen in der Studie entwickelt hat, so die Experten von "FONDS professionell".Das lasse sich doch sehen: Österreichs Dachfondshäuser hätten in nur einem Jahr den Volumensrückgang von 2018 in Höhe von 3,91 Milliarden Euro wieder neutralisieren können. Im zweiten Halbjahr 2019 seien die Assets nämlich um 1,65 Milliarden Euro gestiegen, im ersten Semester 2019 seien es 2,36 Milliarden Euro gewesen. Damit würden die österreichischen Dachfonds nunmehr 41,24 Milliarden Euro auf die Waage bringen - ein neuer Rekord. ...

