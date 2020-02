Wien (www.fondscheck.de) - Vorsorgesparer, die sich in den vergangenen zehn Jahren für Fonds auf deutsche Aktien entschieden haben, konnten wenig falsch machen: Die Kategorie spielt laut Daten des BVI ganz weit vorne mit, so die Experten von "FONDS professionell".Im fünften Teil der großen Serie zeige FONDS professionell ONLINE, was die besten Portfolios eingebracht hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...