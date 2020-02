Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Johanna Krämer blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Ballard Power. Der Höhenflug der Wasserstoffaktien geht weiter. Im gestrigen US-Handel ging es für Ballard Power mal wieder über 13 Prozent nach oben. Bei den Verkäufen steht Varta auf dem vierten Platz. Am Montag hatte Varta überraschend Zahlen vorgelegt und die Märkte damit voll und ganz überzeugt. Die Aktie des Konzerns war zu Beginn des Jahres deutlich eingebrochen und erholt sich davon gerade wieder.