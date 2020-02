FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Coronavirus dominiert derzeit die Nachrichten, so die Analysten der Helaba. An den Aktienmärkten scheine das Thema dagegen eine untergeordnete Rolle zu spielen. Sowohl in den USA als auch hierzulande hätten die Leitindices neue Höchststände markiert. Selbst chinesische Titel hätten einen Großteil der zwischenzeitlichen Verluste wieder aufholen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...