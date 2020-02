Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Donaueschingen (pta028/20.02.2020/17:35) - Mit dem Erwerb der AEGERUS SL in Sabadell, Spanien erweitert NEXUS seine Aktivitäten in Spanien und im Bereich der Pflegeheime. AEGERUS gehört mit rund 700 Kunden zu den Marktführern für Pflegeheime in Spanien und besonders in Katalonien. Ein Markt, der in Spanien stark wachsend und in Europa noch sehr fragmentiert ist.



Die sehr erfolgreiche cloudbasierte Softwarelösung wird zukünftig gemeinsam mit der Pflegelösung NEXUS / HEIM.NET und NEXUS / SPITEX weiterentwickelt und für andere Märkte vorbereitet. Die Kombination unserer Ressourcen wird uns ermöglichen, diesen Markt noch konzentrierter bearbeiten zu können.



Wir sind überzeugt, mit dem neuen Team und der modernen Lösung einen weiteren wichtigen Schritt in Spanien und im Pflegebereich zu machen.



