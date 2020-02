Gefragtester Call Optionsschein am Donnerstag in Stuttgart: Ein Call auf Allianz (WKN MF9FMJ). In dem Call Optionsschein sind ausschließlich Käufer zu verzeichnen. Die Allianz Aktien startete mit 232,50 Euro in den Handel. Im Handelsverlauf gab die Aktie von den Tagesgewinnen ab und liegt gegen Mittag unverändert bei knapp 230,- Euro. Auch bei den verbrieften Derivaten ist das Interesse an Wasserstoff Aktien angekommen. Ein Call Optionsschein auf Nel ASA (WKN HZ4WC3) wird heute sehr stark gehandelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...