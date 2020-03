(shareribs.com) London 27.03.2020 - Die Edelmetalle zeigen sich am Freitag leichter. Die Investoren nehmen einen Teil der Gewinne der vergangenen Handelstage mit. Die Stimmung an den Märkten ist weiterhin geprägt von großer Sorge und dem Blick auf die Zahl der Infizierten. Der Goldpreis dürfte in dieser Woche das höchste Plus seit 2008 verzeichnen. Grund für die starke Erholung sind die massiven Interventionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...