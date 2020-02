FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt kam es am Donnerstag zu Gewinnmitnahmen. Goldman Sachs warnt vor einer möglichen Korrektur an den Börsen wegen des Coronavirus. Die Märkte unterschätzten wohl den negativen Einfluss des Coronavirus auf die Unternehmensgewinne. Die Zahl der Warnungen von Unternehmen vor finanziellen Auswirkungen des Coronavirus mehren sich, hieß es im Handel. Im Blick standen daneben eine ganze Reihe von Quartalsberichten. Der DAX verlor 0,9 Prozent auf 13.664 Punkte.

Die Zahlen von Fresenius SE im DAX lagen im erwartet guten Rahmen, die von Fresenius Medical Care (FMC) seien sogar noch einen Tick besser, hieß es im Handel. Für FMC ging es um 3,7 Prozent und für Fresenius um 2,3 Prozent nach oben. Beide Aktien sind aber noch weit von ihren Allzeithochs entfernt.

Effizienzprogramm von Wacker Chemie wird gefeiert

MTU verloren dagegen 2,9 Prozent, die Zahlen erfüllten die hohen Erwartungen zumeist nicht. Jedoch gab es auch hier Unsicherheiten wegen des Virus beim Ausblick. Für Munich Re ging es 2,4 Prozent nach unten - hier belasteten auch sehr schwach aufgenommene Zahlen von Swiss Re. Lufthansa (minus 2,5 Prozent) zeigten sich derweil von den Geschäftszahlen von Air France-KLM belastet.

Von der Immobilienseite kamen erneut besser als erwartete Zahlen, diesmal von Instone Real Estate. Wie schon zu Wochenbeginn bei Patrizia schlug sich hier der Immobilien-Boom nieder. Analysten sehen Instone zudem als Übernahmeziel, für die Aktie ging es um 0,6 Prozent nach oben. Bei Vonovia kam es dagegen zu Gewinnmitnahmen - das Papier fiel um 1,3 Prozent.

Mit Aufschlägen von 6,1 Prozent wurde an der Börse das Effizienzprogramm von Wacker Chemie begrüßt. "Ein Jahr zu spät, aber besser jetzt als überhaupt nicht", so ein Händler. Mit Reduzierungen bei den Sachkosten und beim Umfang intern erbrachter Leistungen sowie mit einer schlankeren Organisation will Wacker Chemie jährlich 250 Millionen Euro einsparen.

Stemmer brechen nach vorläufigen Zahlen ein

Stemmer Imaging brachen nach schwachen vorläufigen Zahlen um 14,7 Prozent ein. Die eigene EBITDA-Prognose wird deutlich verfehlt, warnte das Unternehmen.

Autowerte hielten sich im DAX überraschend gut: Für die Daimler-Aktie ging es sogar um 2,3 Prozent nach oben. Kursverluste von mehr als 13 Prozent seit Jahresbeginn relativieren die Gewinne am Donnerstag aber.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 86,4 (Vortag: 90,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,80 (Vortag: 3,57) Milliarden Euro. Es gab 8 Kursgewinner und 22 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.664,00 -0,91% +3,13% DAX-Future 13.668,50 -0,81% +4,12% XDAX 13.673,88 -0,76% +4,11% MDAX 29.176,90 -0,61% +3,05% TecDAX 3.264,28 -0,96% +8,27% SDAX 12.969,65 -0,54% +3,66% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,04 38 ===

