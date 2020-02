Die Nel-Aktie kann im Rahmen einer Euphoriewelle ansteigen. Zeitgleich geraten Shortseller in Not und müssen sich mit Nel Aktien eindecken. Die Nachfrage der Käufer und die der Shortseller zusammen ist daraufhin zu groß, sodass der Aktienkurs in schwindelerregende Höhen klettern kann. Anleger sollten jedoch einen wichtigen Widerstandsbereich beachten, denn Gewinne wollen realisiert werden. Manchmal ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...