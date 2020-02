The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.02.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.02.2020



ISIN Name



AU000000SPB1 PYX RESOURCES LTD.

CA9134541049 UNIVERSAL COPPER LTD

LU0073680208 AXA WF-FRAM.EUR.OPP. FA

US0535881090 AVEO PHARMACTCLS DL-,001

XS1647814968 4,375"UNITED GROUP 17/22 REGS

XS2034075643 1,779"ANAGE RENOV. 19/40 FLR

AVEO PHARMACEUTICALS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de