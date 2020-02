Frankfurt am Main (ots/PRNewswire) - Rapid Threat Defense identifiziert und stoppt Bedrohungen auf Grundlage der vom Kunden festgelegten RichtlinienIm Zuge von neu aufkommenden Technologien und wachsenden Datenmengen setzt CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) mit der Einführung von CenturyLink Rapid Threat Defense auf einen schlagkräftigen Ansatz zum Schutz des Netzwerkverkehrs und zur Abwehr von Bedrohungen.Weiterführende Informationen zu den Sicherheitslösungen von CenturyLink finden Sie unter: https://www.centurylink.de/aeyq/Sicherheit.html."Wir haben die Art und Weise vereinfacht, wie Unternehmen ihre Netzwerke sichern, indem wir eine automatisierte softwarebasierte Funktion geschaffen haben, die schädlichen Datenverkehr identifiziert und stoppt, bevor er unsere Kunden in Gefahr bringt", erklärt Chris Smith, Vice President Global Security Services bei CenturyLink. "Rapid Threat Defense steht für die nahtlose Integration von Sicherheit und Netzwerk, um Anwendungen und Daten zu schützen, und die Sicherheitsbedrohungen von heute und, was noch wichtiger ist, die von morgen, bereits im Keim zu ersticken."Diese netzwerkbasierte Threat Detection & Response wird durch die Forschung und Bedrohungsanalysen von CenturyLinks Black Lotus Labs, einer der fortschrittlichsten Threat Research-Einheiten der Welt, unterstützt und bietet einzigartige Vorteile:- Kundengesteuert: Mit Rapid Threat Defense legen Kunden Richtlinienfest, die auf selbst festgelegten Bedrohungs-Kriterien basieren.Dies ermöglicht Aktionen wie die automatische Blockierung einerschädlichen IP-Adresse an der Firewall oder die Blockierung einerschädlichen Domain über DNS (Domain Naming Services) und sogarkomplettes Blacklisting einer schädlichen Domain.- Reduzierte Arbeitsbelastung: Rapid Threat Defense eliminiert den"Ressourcen-Vortex" und reduziertdie Arbeitsbelastung der für Sicherheitsvorfälle abgestelltenSpezialisten und Sicherheitsanalysten, die jeden Tag Bedrohungenerkennen und abwehren müssen.- Nahtlos: Rapid Threat Defense bietet eine nahtloseSicherheitserfahrung für Kunden, die mit der Integrationunterschiedlicher Sicherheitssysteme zu kämpfen haben. CenturyLink Rapid Threat Defense hilft Unternehmen, Threat Detection & Response auf der Grundlage von Black Lotus Labs Threat Intelligence zu automatisieren. Rapid Threat Defense ist nach der Markteinführung über Adaptive Threat Intelligence und Adaptive Network Security - CenturyLinks via Cloud bereitgestellte Firewall-Plattform - verfügbar. Rapid Threat Defense wird im Laufe des Jahres 2020 in Managed Premises Firewalls und Secure SD-WAN integriert."Glaubhafte Bedrohungen zu erkennen und abzuwenden, bevor sie zu einem Problem werden, ist ein enormer Vorteil in einem Markt mit einer enormen Flut potenzieller Angriffswarnungen, die unsere Systeme überlasten", sagt Martha Vazquez, IDC Senior Research Analyst, Worldwide Security Services. "Vorausschauend denkende Managed Security Service-Anbieter gehen von einer reaktiven zu einer proaktiven Haltung über und investieren in die Automatisierung ihrer Prozesse, um eine zeitnahe Gefahrenabwehr zu ermöglichen."Wichtige Fakten- CenturyLink verfolgt 3,6 Millionen Bedrohungen pro Tag, um einumfassendes Verständnis der globalen Bedrohungslandschaft zuerhalten.- CenturyLink speist täglich über 139 Milliarden NetFlow-Sessions inseine Machine Learning-Modelle ein, um schädlichen Datenverkehrbesser identifizieren zu können.- Unternehmen, die Dienstleistungen von Drittanbietern zurIntegration essenzieller Netzwerksicherheitstechnologien nutzen,können kürzere Reaktionszeiten - bis zu 49 % - bei der Entschärfungvon Bedrohungen vorweisen.- CenturyLink ist der zweitgrößte US-amerikanischeKommunikationsanbieter für globale Unternehmenskunden. Zusätzliche Ressourcen- Lesen Sie den CenturyLink Threat Report 2019 Informationen zu CenturyLinkCenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) ist ein Technologieführer, der Kunden weltweit hybride Netzwerk-, Cloud- und Sicherheitslösungen bereitstellt. Über sein umfassendes globales Glasfasernetz bietet CenturyLink sichere und zuverlässige Dienste, um die wachsenden digitalen Anforderungen von Unternehmen und Verbrauchern zu erfüllen. CenturyLink strebt danach die vertrauenswürdige Verbindung zur vernetzten Welt zu sein und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Technologien, die das Kundenerlebnis verbessern. Erfahren Sie mehr unter http://news.centurylink.com/.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1092906/CenturyLink_RTD.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/628320/CENTURYLINK_Logo.jpgPressekontakt:Tracey Lucastracey.lucas@centurylink.com720-888-4443DeutschlandH zwo B Kommunikations GmbHBernd Jung+49 9131 8128122Bernd.Jung@h-zwo-b.deOriginal-Content von: CenturyLink, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126409/4526009