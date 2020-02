LPKF Laser & Electronics AG: Prognose zum ersten Quartal 2020 und Mittelfristprognose bis 2024DGAP-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose/Sonstiges LPKF Laser & Electronics AG: Prognose zum ersten Quartal 2020 und Mittelfristprognose bis 202420.02.2020 / 20:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.- Umsatz 2019 am oberen Ende der Prognose - Schwaches erstes Quartal 2020 erwartet - Umsatzprognose 2024 von über 360 Mio. EURGarbsen, den 20.02.2020 - Nach vorläufigen Zahlen hat die LPKF Laser & Electronics AG im Geschäftsjahr 2019 einen Konzernumsatz von ca. 140 Mio. EUR erzielt. Damit liegt das Technologieunternehmen am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 135-140 Mio. EUR und 17 % über dem Vorjahresumsatz von 120,0 Mio. EUR. Der Free Cashflow wird nach 5,8 Mio. EUR im Vorjahr einen Wert von über 40 Mio. EUR erreichen. Für 2019 rechnet der Vorstand weiterhin mit einer EBIT-Marge von 12-14 %. Der Auftragseingang lag mit 112 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 139,8 Mio. EUR, und mit 30 Mio. EUR lag der Auftragsbestand zum Jahresende ebenfalls unter dem Vorjahreswert von 58,4 Mio. EUR.Der Vorstand geht aktuell davon aus, dass die Geschäftsentwicklung des weltweit tätigen Unternehmens von den Folgen der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) in Summe nicht wesentlich betroffen sein wird. Im laufenden Geschäftsjahr werden sich aber voraussichtlich auch bei LPKF zeitliche Verschiebungen bei der Erfüllung einzelner Aufträge ergeben.Das Unternehmen rechnet für das Jahr 2020 unverändert mit wachsendem Umsatz und Ergebnis, und es wird im Laufe des ersten Quartals eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr veröffentlichen. Das Geschäft von LPKF ist in wesentlichen Teilen von wenigen Großaufträgen geprägt; dies führt regelmäßig zu unterjährigen Schwankungen im Auftragseingang und in der zeitlichen Verteilung des Umsatzes. Aufgrund dieser Saisonalität sowie aufgrund einzelner Effekte von COVID-19 erwartet der Vorstand ein schwaches erstes Quartal 2020 mit einem Umsatz von 18-22 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 36,4 Mio. EUR) und einem Quartalsverlust in Höhe von 3-5 Mio. EUR (EBIT im Vorjahreszeitraum: 6,1 Mio. EUR).Für die folgenden Jahre erwartet das Unternehmen weiterhin ein nachhaltiges, profitables Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Dazu kommen zusätzliche Wachstumsimpulse aus der innovativen LIDE-Technologie (Laser Induced Deep Etching), mit der es möglich ist, dünnes Glas schnell, präzise und ohne Beschädigungen zu bearbeiten. Auf Basis des erreichten Fortschritts bei Kundenprojekten im Bereich LIDE hat LPKF das Umsatz- und Ergebnispotenzial der LIDE-Technologie überprüft und aktuell eingeschätzt. Grundlage für diese Einschätzung sind konkretisierte Erwartungen in Bezug auf verschiedene Anwendungen u. a. aus dem Halbleiter- und Displaybereich, denen jeweils entsprechende Kundenvorhaben zu Grunde liegen. Dazu zählt auch der vor Kurzem gemeldete erste Verkauf eines LIDE-Systems in die Serienfertigung von Halbleitern. Unter Berücksichtigung dieser höheren Umsatz- und Ergebnisbeiträge durch LIDE erwartet der Vorstand für das Jahr 2024 einen nachhaltig wachsenden Konzernumsatz von über 360 Mio. EUR sowie eine EBIT-Marge von mindestens 25 %.Der Geschäftsbericht 2019 wird am 24. März 2020 veröffentlicht. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN 0006450000).Erläuterung der Kennzahlen EBIT: Ergebnis vor Zinsen und Steuern EBIT-Marge: Ergebnis vor Zinsen und Steuern / Umsatz x 100 Free Cashflow: Operativer Cashflow + Cashflow aus InvestitionstätigkeitKontakt: Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations20.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft Osteriede 7 30827 Garbsen Deutschland Telefon: +49 (0) 5131 7095-0 Fax: +49 (0) 5131 7095-95 E-Mail: investorrelations@lpkf.com Internet: www.lpkf.com ISIN: DE0006450000 WKN: 645000 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 980593Ende der Mitteilung DGAP News-Service980593 20.02.2020 CET/CEST