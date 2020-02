NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,10 Euro belassen. Der Abgang des bisherigen Chefs der niederländischen Bank, Ralph Hamers, zur UBS bringe vorläufig Unsicherheit um diesen Posten, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. ING habe aber einige starke Kandidaten für die Nachfolge aus den eigenen Reihen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / 14:45 / GMT



ISIN: NL0011821202

