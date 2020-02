ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie nach ersten Details zu einem umfangreichen Kostensenkungsprogramm auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Selbstoptimierung des Spezialchemiekonzerns dürfte bei Anlegern gut ankommen, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weitere Details dürfte es im März im Zuge der finalen Geschäftsjahreszahlen geben./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 12:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WCH8881

WACKER CHEMIE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de