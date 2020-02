FRANKFURT (Dow Jones)--Als "sehr hektisch" beschrieb ein Händler den nachbörslichen Handel am Donnerstag. In den USA hatten die Kurse im späten Geschäft ihre Verluste verringert, in ihrem Sog kam es auch hierzulande zu einer kleinen Erholung.

Die Allianz-Aktie zeigte sich im nachbörslichen Handel am Donnerstag etwas fester, nachdem der Versicherer ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro angekündigt hatte.

Die Aktie von LPKF geriet stark unter Druck, nachdem das Unternehmen vor einem Verlust im ersten Quartal gewarnt hatte. Die Titel wurden am Abend zeitweise 10 Prozent niedriger getaxt, zuletzt betrug das Minus noch 6 Prozent.

Von einer Kooperation mit dem US-Promoter Michael Cohl profitierte dagegen der Kurs von CTS Eventim. Die beiden Unternehmen gründen eine 50:50-Partnerschaft mit Schwerpunkt auf internationalen Tourneen, wie CTS am Abend mitteilte. Für die Aktie ging es um 2,5 Prozent aufwärts.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.718 13.664 +0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2020 16:33 ET (21:33 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.