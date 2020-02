BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach ihrem Einzelgespräch mit EU-Ratschef Charles Michel über den europäischen Finanzplan für die nächsten sieben Jahre hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den Tagungsort des EU-Gipfels verlassen. Das sagten Diplomaten am späten Donnerstagabend in Brüssel.



Michel führte unterdessen weitere Einzelgespräche mit den anderen Staats- und Regierungschefs. Allein die ersten fünf Unterredungen hatten rund zweieinhalb Stunden gedauert. Neben Merkel sprach Michel unter anderem bereits mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron sowie dem kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenkovic.



Mit den Einzelgesprächen wollte Michel am Donnerstagabend Bewegung in die schwierigen Verhandlungen über den Mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 bringen. Wie es nach den 27 bilateralen Treffen weitergehen sollte, war Diplomaten zufolge zunächst offen. Denkbar wäre demnach, dass Michel und seine Experten über Nacht einen neuen Kompromissvorschlag ausarbeiten, über den die Staats- und Regierungschefs am Freitagmorgen beraten könnten./wim/DP/he