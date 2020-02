In den letzten Tagen eilte der Goldpreis in Euro von Rekord zu Rekord. Experten verweisen als Begründung auf die Coronavirus-Epidemie, die die Anleger verunsichert - aber nicht nur.? Goldpreis in Dollar maßgeblich ? Lockere Geldpolitik begünstigt Gold ? Goldschmuck ohne Einfluss auf GoldmarktIn China sind nach offiziellen Angaben bereits über 2.000 Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben. Aus Sorge vor den wirtschaftlichen Auswirkungen flüchten sich Investoren in sichere Häfen ...

