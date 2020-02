KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Morde von Hanau



Der Nationalsozialistische Untergrund etwa konnte als eine gefährliche Gruppe fehlgeleiteter Nazis begriffen werden. Dass auch einzelne Männer mit Pullunder und weißem Hemdkragen Ausländer und Migranten ermorden, ist eine andere Entwicklung. Helfen kann eine ehrliche gesellschaftliche Debatte über die Zustände im Land. Eine Diskussion, die schon in der Schule ansetzt und ganz altmodisch wieder Werte und Normen vermittelt. Die klarmacht, dass Beleidigungen und Morddrohungen im Internet kein Kavaliersdelikt sind und die immer wieder aufgreift, warum so viele Flüchtlinge ins Land kamen. Das Gift muss raus. Transparenz, Solidarität, Empathie und Ehrlichkeit können das bewirken. Aber schnell muss es gehen, bevor das Gift zersetzt, was unser Land und seine Demokratie ausmachen."/yyzz/DP/zb