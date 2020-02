Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Krupp-Stiftungschefin Ursula Gather dringt auf eine rasche Entscheidung im Bieterverfahren für das Aufzuggeschäft von Thyssenkrupp. Es komme "nun auf Schnelligkeit an", sagte Gather. "Der Vorstand hat jetzt als Aufgabe die wertmaximierende Verselbstständigung der Aufzugsparte Elevator vor sich, um mit den Einnahmen die anderen Geschäftsbereiche stärken zu können", sagte Gather, die an der Spitze des größten Thyssenkrupp-Aktionärs steht. Als Optionen für die anstehende Transaktion bezeichnete Krupp-Stiftungschefin Gather sowohl einen Mehrheits- als auch einen Komplettverkauf. "Nach der Elevator-Transaktion erwarte ich eine schnelle Entscheidung zum Einsatz der Mittel, auch in der Stahlsparte", sagte Gather. (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)

DAIMLER - Nach einem massiven Gewinneinbruch und Querelen im Topmanagement greift Daimler-Chef Ola Källenius durch: Der 50-Jährige stellt sein Führungsteam neu auf und strafft die Struktur des kriselnden Autobauers. Ab April wird der Manager neben seiner Funktion als Daimler-CEO und Leiter der Autodivision Mercedes auch die oberste Verantwortung für das zuletzt verlustreiche Van-Geschäft übernehmen. Personalvorstand Wilfried Porth, der bisher die Transportersparte betreute, wird nach dem Aus des gefloppten Pritschenwagens X-Klasse ein Stück weit entmachtet, verlautet aus Konzernkreisen. Offiziell heißt es, der 61-Jährige fokussiere sich auf "eigenen Wunsch" hin künftig ganz auf seine Rolle als Arbeitsdirektor. Für klare Verhältnisse sorgt Källenius im Finanzressort. Daimler-CFO Harald Wilhelm wird künftig in Personalunion auch die Zahlen in der Pkw-Sparte verantworten. Frank Lindenberg, der bisherige Finanzchef der Marke mit dem Stern, wird den Konzern nach einem Machtkampf mit Wilhelm verlassen. Entwicklungsvorstand Markus Schäfer wird zum starken Mann neben Källenius. Der 54-Jährige wird zusätzlich Chief Operating Officer und soll für eine ganzheitliche Steuerung von Produktion, Entwicklung und Materialeinkauf bei Mercedes sorgen. (Handelsblatt S. 16)

TESLA - E-Auto-Pionier Tesla scheint seinem Ziel näher zu kommen, als erster Hersteller kobaltfreie Batterien in seinen Autos zu verbauen. Dazu befinde sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem chinesischen Batteriehersteller CATL, so die Nachrichtenagentur Reuters. CATL soll Fortschritte bei der Dichte und Sicherheit einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie erzielt haben. (Handelsblatt S. 22)

AIRBUS - Der geplante Abbau von mehr als 2.300 Stellen in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte von Airbus stößt auf Widerstand des Betriebsrats. Man lehne vor allem betriebsbedingte Kündigungen ab. Airbus Defence begründet den Wegfall von 830 Stellen in deutschen Werken mit der schlechten Auftragslage. (FAZ S. 22)

