Nachdem in der letzten charttechnischen Besprechung vom 31. Januar 2012: "Sixt Leasing: Musterbeispiel einer Bodenbildung" auf einen bevorstehenden Lauf nach Aktivierung einer Bodenformation hingewiesen wurde, kam die Aktie erst richtig in Schwung und konnte dynamisch über wichtige Hürden zu legen. Darunter die Hochs aus 2019 sowie Zwischentiefs aus Anfang 2018 bei 15,34 Euro. Nun steuert der Wert seine Zwischenstände aus 2018 an, allerdings wird die aktuelle Aufwärtsdynamik nicht Ewigkeiten in dieser Form weitergehen können. Gewinnen sollten jetzt deutlich enger abgesichert werden, auch eine Teilrealisierung der Positionen kann in Betracht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...