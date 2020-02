Cembra Money Bank meldet erneut Jahresergebnis in Rekordhöhe



Sehr gute Leistungen in allen Geschäftsbereichen tragen zum Reingewinn von CHF 159.2 Millionen (+3%) bei

Cembra zählt nun über eine Million Kunden in der Schweiz

37% höhere Nettoforderungen aufgrund der Übernahme von cashgate sowie organischem Wachstum in den Bereichen Fahrzeugfinanzierung und Kreditkarten

Die Integration von cashgate verläuft plangemäss und die Brückenfinanzierung von CHF 1.5 Milliarden ist vollständig zurückgezahlt

Eigenkapitalrendite von 15.7% und eine solide Tier-1-Kapitalquote von 16.3%

Dividende von CHF 3.75 pro Aktie beantragt, und Gewinn pro Aktie für 2020 von CHF 5.75 - 6.05 erwartet

Thomas Buess wird zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen

Zürich - Der Reingewinn von Cembra stieg 2019 um 3% auf CHF 159.2 Millionen beziehungsweise CHF 5.53 pro Aktie. Die Nettoforderungen gegenüber Kunden stiegen hauptsächlich aufgrund der Übernahme von cashgate um 37% auf den Rekordbetrag von CHF 6.6 Milliarden. Die Eigenkapitalrendite erreichte 15.7%. Die Tier-1-Kapitalquote lag mit 16.3% innerhalb der für 2019 angekündigten Bandbreite von 16% bis 17%.

Robert Oudmayer, Chief Executive Officer, kommentierte: «2019 war für Cembra ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr. Wir freuen uns sehr, dass wir 2019 über 130'000 Neukunden gewinnen konnten und in der Schweiz nun über eine Million Kunden bedienen. Nun setzen wir auf die weitere Digitalisierung unseres Geschäfts, auf die Entwicklung neuer Partnerschaften im Kartengeschäft und auf die Einführung unseres neuen Online-Finanzierungsproduktes für kleine Unternehmen.»

Nach Abschluss der Übernahme von cashgate am 2. September 2019 wurden für die letzten vier Monate des Jahres die Geschäftszahlen von cashgate in die Gesamtjahresergebnisse von Cembra integriert.

Profitables Wachstum aller Geschäftsbereiche

In der Gruppe stiegen die Nettoforderungen gegenüber Kunden aufgrund der Konsolidierung von cashgate um 37% auf den Rekordbetrag von CHF 6.6 Milliarden. Trotz des starken Wettbewerbs in allen Geschäftsbereichen lag das organische Wachstum der Forderungen von Cembra ohne Berücksichtigung von cashgate bei 6%. Die Nettoforderungen im Privatkreditgeschäft stiegen um 39% auf CHF 2.6 Milliarden (+2% ohne cashgate). Der Zinsertrag im Privatkreditgeschäft erhöhte sich um 7% auf CHF 172.6 Millionen und die Marge betrug 7.5%.

Die Nettoforderungen gegenüber Kunden im Bereich Fahrzeugfinanzierungen stiegen im Berichtszeitraum um 48% auf CHF 2.9 Milliarden (+7% ohne cashgate). Der Zinsertrag lag mit CHF 110.6 Millionen um 12% höher und die Marge lag für das Fahrzeugfinanzierungsgeschäft bei 4.5%.

Die solide Entwicklung des Kreditkartengeschäfts wurde durch die höhere Anzahl ausgegebener Karten (+10% gegenüber dem Vorjahr auf 984'000) und einem weiteren Anstieg der Transaktionsvolumina (+10% gegenüber dem Vorjahr) erreicht. Die Nettoforderungen stiegen um 9% auf CHF 1.0 Milliarden. Der Zinsertrag im Kreditkartengeschäft stieg um 11% auf CHF 79.4 Millionen und die Marge betrug 8%.

Stetige Umsatzsteigerung

Der Nettoertrag stieg um 9% auf CHF 479.7 Millionen (+4% ohne cashgate). Der Zinsertrag stieg infolge der Übernahme und den höheren Kreditkartenvolumen um 9%. Aufgrund des um CHF 1.8 Milliarden höheren Finanzierungsportfolios nahm der Zinsaufwand um 34% auf CHF 27.8 Millionen zu.

Der Ertrag aus Kommissionen und Gebühren stieg um 14% auf CHF 147.7 Millionen aufgrund der Übernahme, dem soliden Ertrag aus Kreditkartengebühren sowie den übrigen Erträgen, hauptsächlich durch den Rechnungsfinanzierer Swissbilling. Der Anteil des Nettoertrags aus Kommissionen und Gebühren erhöhte sich auf 31% gegenüber von 30% im Vorjahr.

Der Geschäftsaufwand erhöhte sich um 20% auf CHF 231.8 Millionen. Bedingt durch 180 neue Vollzeitstellen (+23%), darunter 134 Mitarbeitende von cashgate, erhöhte sich der Personalaufwand 2019 um 14% auf CHF 120.5 Millionen. Der Sachaufwand stieg um 28% auf CHF 111.3 Millionen, was sich in erster Linie auf die Integration von cashgate sowie laufende Investitionen in Technologie und Wachstumsinitiativen zurückführen lässt. Das Aufwand/Ertrags-Verhältnis stieg auf 48.3%. Ohne Berücksichtigung der Übernahme - die Kosten der Integration von cashgate betrugen 2019 rund CHF 8 Millionen - lag das Aufwand/Ertrags-Verhältnis bei 45.5%. 2018 waren es noch 44%.

Gute Performance bei den Wertberichtigungen

Die Wertberichtigung für Verluste verringerte sich trotz des wachsenden Kreditportfolios um CHF 5 Millionen, oder 10%, auf CHF 45.1 Millionen. Dieser Rückgang liess sich auf das weiterhin günstige Makroumfeld sowie einen Einmaleffekt aufgrund der besseren Abstimmung von Abschreibungs- und Inkassoverfahren zurückführen. Aufgrund des Synchronisationsprozesses kam es so zu einer Verlustquote von 0.8% (2018: 1.1%) und höheren gefährdeten Forderungen von 0.6% (2018: 0.4%). Die Quote der mehr als 30 Tage ausstehenden Forderungen blieb mit 1.8% stabil (2018: 1.8%).

Termingerechte Integration von cashgate

Seit Abschluss der Übernahme am 2. September 2019 führt Cembra die Integration plangemäss durch. Im Dezember 2019 zogen alle Mitarbeitenden vom cashgate-Hauptsitz in ihre neuen Büros im Hauptsitz von Cembra in Zürich-Altstetten. Seit 1. Januar 2020 läuft das Automobilgeschäft von Cembra auf einem einzigen System und die Marke cashgate wird für das Online-Angebot für Privatkredite weitergeführt. Bis April 2020 erwartet Cembra die Konsolidierung aller Filialen von cashgate und wird dann ein Netzwerk von 17 Filialen in der Schweiz betreiben. Robert Oudmayer sagte: «Wir freuen uns sehr, dass die neuen Teams erfolgreich zusammenarbeiten und begrüssen die Fortschritte. Die Integration läuft plangemäss und unser Geschäft ist gut positioniert, um weiter profitables Wachstum zu erzielen.»

Fortschritt in neuen Geschäftsbereichen

Im vierten Quartal 2019 erweiterte die Gruppe wie geplant ihr Produktportfolio unter der Marke Cembra Business mit einem Online-Finanzierungsprodukt für kleine Unternehmen in der Schweiz. Die kommerzielle Einführung des neuen Produkts begann am 17. Februar 2020. Swissbilling konnte den Ertrag 2019 gegenüber 2018 mehr als verdoppeln.

Brückenfinanzierung vollständig zurückgezahlt

Seit der Ankündigung der Übernahme von cashgate am 1. Juli hat Cembra Money Bank die Transaktion durch verschiedene Kapitalmarktinstrumente und Depositen vollständig bezahlt. Die Brückenfinanzierung in Höhe von CHF 1.5 Milliarden wurde im November 2019 vollständig zurückgezahlt und das Finanzierungsportfolio von Cembra stieg bis Jahresende um 42% auf CHF 6.1 Milliarden. Die durchschnittlich gewichtete verbleibende Laufzeit betrug 2.9 Jahre, und die Refinanzierungskosten reduzierten sich von 49 auf 44 Basispunkte per Ende Jahr.

Solide Kapitalposition und stabile Dividende

Cembra bleibt mit einer soliden Tier-1-Kapitalquote von 16.3% sehr gut kapitalisiert, was der für 2019 angekündigten Bandbreite von 16% bis 17% entspricht. Die Leverage Ratio betrug 12.5%. Das Eigenkapital erhöhte sich um 17% auf CHF 1.091 Milliarden, hauptsächlich aufgrund des Verkaufs eigener Aktien im Juli 2019.

Aufgrund des soliden Finanzergebnisses von Cembra wird der Verwaltungsrat an der kommenden Generalversammlung am 16. April 2020 eine Dividende von CHF 3.75 pro Aktie empfehlen (entsprechend einer Ausschüttungsquote von 68%). Da das organische Wachstum in der zweiten Jahreshälfte höher ausfiel als erwartet, und um für weiteres Wachstum flexibel zu bleiben, wird Cembra davon absehen, der nächsten Generalversammlung die Vernichtung der verbleibenden eigenen Aktien vorzuschlagen.

Thomas Buess wird zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen

Der Verwaltungsrat von Cembra wird an der kommenden Generalversammlung vom 16. April 2020 Thomas Buess als neues Verwaltungsratsmitglied vorschlagen. Er ersetzt Ben Tellings, der per 31. Dezember 2019 zurückgetreten war.

Thomas Buess, Schweizer Staatsbürger, hat über dreissig Jahre im Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor verbracht und war in unterschiedlichen Rollen für Unternehmen wie Elvia, die Zürich Versicherungsgruppe und dem Allianz-Konzern tätig. Von 2009 bis 2019 war er Group Chief Financial Officer bei Swiss Life. Seit 2019 ist er Mitglied des Verwaltungsrates der Swiss Life-Gruppe.

Ausblick

2020 erwartet Cembra weiterhin profitables Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Die Kosten der Integration von cashgate dürften teilweise durch Synergien aus der Übernahme wettgemacht werden. Die Wertberichtigungen für Verluste sollten 2020 im Rahmen der Vorjahre liegen. Unter Annahme eines unveränderten wirtschaftlichen Umfeldes geht Cembra für das Geschäftsjahr 2020 von einer Zunahme des Gewinns pro Aktie von CHF 5.75 bis CHF 6.05 aus. Ab 2021 erwartet Cembra aufgrund der Übernahme von cashgate weiterhin eine Beschleunigung des Gewinnwachstums durch einen zusätzlichen Reingewinn von jährlich CHF 25 bis 30 Millionen.

Alle Unterlagen (Investorenpräsentation in englischer Sprache und diese Medienmitteilung) sind unter www.cembra.ch/investoren abrufbar.

Kontakt: Medien: Karin Broger; +41 44 439 85 12; media@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel; +41 44 439 85 72; investor.relations@cembra.ch

Wichtige Daten

19 März 2020: Publikation Geschäftsbericht 2019 16 April 2020: Generalversammlung 2020 20 April 2020: Ex-Dividendendatum 23 Juli 2020: Publikation Halbjahresresultate 2020 und Zwischenbericht

Über Cembra Money Bank

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Konsumkreditprodukten und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Privatkredite, Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.

Unser Hauptsitz liegt in Zürich-Altstetten und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen sowie über alternative Vertriebskanäle wie Internet, Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler.

Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt mehr als 1'000 Mitarbeitende aus 36 Ländern. Im September 2019 schloss Cembra die Übernahme des Konsumkreditanbieters cashgate erfolgreich ab. Cembra Money Bank AG ist seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Konsolidierte Erfolgsrechnung (ungeprüft)

Für die Jahre per 31. Dezember (in Millionen CHF) 2019 2018 Veränderung in % Zinsertrag 359.8 330.0 9 Privatkredite 172.6 161.3 7 Fahrzeugfinanzierungen 110.6 98.4 12 Kreditkarten 79.4 71.7 11 Übrige -?2.9 -?1.5 99 Zinsaufwand -?27.8 -?20.8 34 Zinserfolg 332.0 309.2 7 Ertrag aus Kommissionen und Gebühren 147.7 129.6 14 Versicherungen 21.6 20.5 ?6 Kreditkarten 101.1 92.6 9 Kredite und Finanzierungsleasing 14.5 13.4 9 Übrige 10.4 3.2 n/a Nettoertrag 479.7 438.8 9 Wertberichtigungen für Verluste -?45.1 -?50.1 -?10 Personalaufwand -?120.5 -?105.8 14 Sachaufwand -?111.3 -?87.2 28 Professionelle Dienstleistungen -?22.4 -?18.6 20 Marketing -?11.8 -?8.5 39 Rechts- und Betreibungskosten -?10.9 -?10.9 -?1 Porto und Büromaterial -?11.2 -?9.9 14 Mietaufwand und Unterhalt -?7.2 -?4.9 47 Informationstechnologie -?31.4 -?24.9 26 Abschreibungen und Amortisationen -?19.5 -?13.0 50 Sonstige +2.9 +?3.5 -?17 Total Geschäftsaufwand -?231.8 -?193.0 20 Ergebnis vor Steuern 202.9 195.7 4 Ertragssteueraufwand -?43.7 -?41.6 5 Reingewinn 159.2 154.1 3 Für die Jahre per 31. Dezember (in Millionen CHF) 2019 2018 Ergebnis pro Aktie Unverwässert 5.53 5.47 Verwässert 5.53 5.46

Konsolidierte Bilanz (ungeprüft)

Per 31. Dezember (in Millionen CHF) 2019 2018 Veränderung in % Aktiven Flüssige Mittel und Forderungen gegenüber Banken 543 499 9 Forderungen gegenüber Kunden, netto 6'586 4'807 37 Privatkredite 2'625 1'885 39 Fahrzeugfinanzierungen 2'915 1'974 48 Kreditkarten 1'029 940 9 Übrige 17 8 117 Finanzanlagen 6 11 -?46 Sachanlagen, netto 29 7 n/a Immaterielle Werte, netto 93 33 181 Goodwill 157 16 n/a Sonstige Aktiven 73 63 13 Latente Steuerguthaben 1 5 n/a Total Aktiven 7'485 5'440 38 Passiven Kundeneinlagen 3'495 2'827 24 Rechnungsabgrenzungen und andere Passiven 202 157 29 Kurzfristige Verbindlichkeiten 325 300 8 Langfristige Verbindlichkeiten 2'314 1'198 93 Sonstige Passiven 58 25 130 Latente Steuerverbindlichkeiten 788 - n/a Total Verbindlichkeiten 6'394 4'507 42 Aktienkapital 30 30 0 Kapitalreserven 259 210 ?24 Bilanzgewinn 860 816 5 Eigene Aktien -?35 -?101 -?65 Kumulierte erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderung -?23 -?21 10 Total Eigenkapital 1'091 933 17 Passiven 7'485 5'440 38





Kennzahlen (ungeprüft)

Für die Jahre per 31. Dezember 2019 2018 Ergebnis pro Aktie Aktionären zurechenbarer Reingewinn (in Millionen CHF) 159.2 154.1 Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien

für unverwässertes Ergebnis pro Aktie 28'780'504 28'187'984 Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien

für verwässertes Ergebnis pro Aktie 28'802'977 28'207'754 Unverwässertes Ergebnis pro Aktie (in CHF) 5.53 5.47 Verwässertes Ergebnis pro Aktie (in CHF) Ratios 5.53 5.46 Eigenkapitalrendite (annualisiert, ROE in %) 15.7?% 16.9?% Rendite auf Bilanzsumme (annualisiert, ROA in %) 2.5?% 2.9?% Aufwand / Ertrags-Verhältnis (in %) 48.3?% 44.0?% Nettozinsmarge (annualisiert, in %) 5.8?% 6.5?% Verlustquote (annualisiert, in %) 0.8?% 1.1?% Per 31 Dezember 2019 2018 Kapitalausstattung1 Risikogewichtete Positionen (in Millionen CHF) 5'908 4'346 Tier 1-Kapital2 (in Millionen CHF) 962 834 Tier 1-Kapitalquote (in %) 16.3% 19.2% Aktie Aktienkurs (in CHF) 106.00 77.85 Marktkapitalisierung (in Millionen CHF) 3'180 2'336 Dividende pro Aktie3 (in CHF) 3.75 3.75 Ausschüttungsquote (in %) 68% 69% Personalbestand und Kreditrating Mitarbeitende (Vollzeitbasis) 963 783 Kreditrating (S&P) A- A-

1 Aufgrund des statutarischen konsolidierten Abschlusses gemäss Rechnungslegung für Banken (FINMA Rundschreiben 2015/1)

2 Enthält den Reingewinn abzüglich der erwarteten Dividendenausschüttung

3 Gemäss Antrag an die Generalversammlung

Disclaimer regarding forward-looking statements

This media release by Cembra Money Bank AG ("the Group") includes forward-looking statements that reflect the Group's intentions, beliefs or current expectations and projections about the Group's future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, strategies, opportunities and the industries in which it operates. Forward-looking statements involve matters that are not historical facts. The Group has tried to identify those forward-looking statements by using the words "may", "will", "would", "should", "expect", "intend", "estimate", "anticipate", "project", "believe", "seek", "plan", "predict", "continue" and similar expressions. Such statements are made on the basis of assumptions and expectations which, although the Group believes them to be reasonable at this time, may prove to be erroneous.

These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and assumptions and other factors that could cause the Group's actual results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects or opportunities, as well as those of the markets it serves or intends to serve, to differ materially from those expressed in, or suggested by, these forward-looking statements. Important factors that could cause those differences include, but are not limited to: changing business or other market conditions; legislative, fiscal and regulatory developments; general economic conditions in Switzerland, the European Union and elsewhere; and the Group's ability to respond to trends in the financial services industry. Additional factors could cause actual results, performance or achievements to differ materially. In view of these uncertainties, readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. The Group, its directors, officers and employees expressly disclaim any obligation or undertaking to release any update of or revisions to any forward-looking statements in this presentation and these materials and any change in the Bank's expectations or any change in events, conditions or circumstances on which these forward-looking statements are based, except as required by applicable laws or regulations.

This media release contains unaudited financial information. While the published numbers are rounded, they have been calculated based on effective values. All figures are derived from US GAAP financial information unless otherwise stated. This information is presented for illustrative purposes only and, because of its nature, may not give a true picture of the financial position or results of operations of the Group.

Diese Pressemitteilung liegt auch in englischer Sprache vor. Massgebend ist die englische Version.