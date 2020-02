FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.584 EURW4M XFRA US01881G1067 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG LP 0.787 EUREJXB XFRA SE0000163628 ELEKTA AB B SK 2 0.085 EURPND XFRA NO0003054108 MOWI ASA NK 7,5 0.259 EURIFX XFRA DE0006231004 INFINEON TECH.AG NA O.N. 0.270 EURBC0 XFRA US09739D1000 BOISE CASCADE CO. DL -,01 0.093 EURHCW XFRA US95040Q1040 WELLTOWER INC. DL 1 0.806 EURXFRA DE000HLB4FY6 LB.HESS.-THR.IS.Z.E.02/13 0.003 %1HI XFRA US32051X1081 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01 0.241 EURHO9 XFRA US4042511000 HNI CORP. DL 1 0.282 EUR2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.100 EURDYT1 XFRA US26817Q8868 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.139 EURSYM XFRA US6687711084 NORTONLIFELOCK INC. L-,01 0.116 EURPNDA XFRA US6246781081 MOWI ASA SP.ADR 0.261 EUR